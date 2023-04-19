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Sultanbeyli’de bıçaklı kavga kamerada: Yaşlı adamı bıçaklayıp kaçtı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Sultanbeyli’de 2 grup arasında çöp dökme sebebiyle tartışma çıktı. 2 grup arasında kavgaya dönüşen tartışmada bir kişi, kavga eden gruptaki yaşlı adamı bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.

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