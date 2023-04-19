Sultanbeyli’de bıçaklı kavga kamerada: Yaşlı adamı bıçaklayıp kaçtı

Sultanbeyli’de 2 grup arasında çöp dökme sebebiyle tartışma çıktı. 2 grup arasında kavgaya dönüşen tartışmada bir kişi, kavga eden gruptaki yaşlı adamı bacağından bıçakla yaralayıp kaçtı. O anlar kameraya yansıdı.