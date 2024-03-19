Sultanbeyli’de otomobilin çarptığı kız çocuğu metrelerce savruldu, kaza anı kamerada
Mynet Haber
46 dakika önce
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Sultanbeyli’de annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Feci kaza ise bir bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansırken, metrelerce havalanan kız çocuğu yere çakıldı.
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