Sultanbeyli’de otomobilin çarptığı kız çocuğu metrelerce savruldu, kaza anı kamerada

Sultanbeyli’de annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Feci kaza ise bir bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansırken, metrelerce havalanan kız çocuğu yere çakıldı.