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Sultanbeyli’de otomobilin çarptığı kız çocuğu metrelerce savruldu, kaza anı kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

46 dakika önce

Sultanbeyli’de annesiyle birlikte yolun karşısına geçmeye çalışan 5 yaşındaki kız çocuğuna otomobil çarptı. Feci kaza ise bir bir iş yerinin güvenlik kameralarına anbean yansırken, metrelerce havalanan kız çocuğu yere çakıldı.

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