Sultangazi'de film gibi çatışma kamerada

SULTANGAZİ'de husumetli iki grup arasında çıkan silahlı çatışmada 32 yaşındaki İnan Sağlam ağır yaralandı. Sinema sahnelerini aratmayan çatışma anı, bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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