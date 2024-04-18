Sultangazi'de gecekonduda at kesenlere baskın

Sultangazi'de gelen bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri gittikleri adreste kamyonet içinde kesilmiş at etleri ile kesilmek için bekletilen 3 at buldu. Polis ekipleri, at kesen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum