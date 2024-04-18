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Sultangazi'de gecekonduda at kesenlere baskın

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Sultangazi'de gelen bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri gittikleri adreste kamyonet içinde kesilmiş at etleri ile kesilmek için bekletilen 3 at buldu. Polis ekipleri, at kesen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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