Sultangazi'de gecekonduda at kesenlere baskın

Sultangazi'de gelen bir ihbarı değerlendiren zabıta ekipleri gittikleri adreste kamyonet içinde kesilmiş at etleri ile kesilmek için bekletilen 3 at buldu. Polis ekipleri, at kesen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.