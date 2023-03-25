Sultangazi'de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı
Mynet Haber
1 saat önce
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Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil savrulurken, kazaya neden olan aracın çarptığı 2 kız öğrenciden 1'i yaralandı.
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