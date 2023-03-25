VİDEO

Sultangazi'de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Sultangazi'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kaldırımda yürüyen öğrencilerin arasına daldı. Çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobil savrulurken, kazaya neden olan aracın çarptığı 2 kız öğrenciden 1'i yaralandı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Sultangazi'de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı 01:32

Sınıfının en iyisi ZAHA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi 01:20

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan 'sis denizi' havadan görüntülendi 00:37

Togg Samsun'da görücüye çıktı 01:35

Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması! 'Afetlere karşı daha dirençli hale getireceğiz' 00:21

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır 11:27

Yer: İstanbul! Tabela ve ismi görüp içeri giren şaşkına dönüyor: 'Anlamadım bu işi' 03:38

Eski Milletvekili Mazhar Bağlı ile jandarma arasında tartışma çıktı! Görüntüler gündem oldu 01:12

Arabasını o halde görünce gözyaşlarını tutamadı! Diğer sürücüler de yardıma koştular ama... 01:43

Yer: İstanbul! İftara gitti, can kurtardı 03:21

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Sultangazi'de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı

Sultangazi'de korku dolu anlar! Kontrolden çıkan otomobil kaldırımda yürüyen öğrencilere çarptı

Sınıfının en iyisi ZAHA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi

Sınıfının en iyisi ZAHA, Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girdi

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan 'sis denizi' havadan görüntülendi

İstanbul’da sabah saatlerinde etkili olan 'sis denizi' havadan görüntülendi

Togg Samsun'da görücüye çıktı

Togg Samsun'da görücüye çıktı

Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması! 'Afetlere karşı daha dirençli hale getireceğiz'

Bakan Kurum'dan İstanbul açıklaması! 'Afetlere karşı daha dirençli hale getireceğiz'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 14 Mayıs seçimleri tam manasıyla tarihi bir yol ayrımıdır

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.