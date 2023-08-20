Sultangazi'de mahalleli taş ocaklarındaki tozdan şikayetçi
Mynet Haber
1 saat önce
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Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşayanlar, taş ocaklarından gelen tozdan şikayetçi. Toz nedeniyle evlerinde sürekli temizlik yapan, otomobillerinin üstü toz olan mahalle sakinleri, seslerini duyurmak için eylem yaptı.
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