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Sultangazi'de mahalleli taş ocaklarındaki tozdan şikayetçi

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşayanlar, taş ocaklarından gelen tozdan şikayetçi. Toz nedeniyle evlerinde sürekli temizlik yapan, otomobillerinin üstü toz olan mahalle sakinleri, seslerini duyurmak için eylem yaptı.

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