Sultangazi'de mahalleli taş ocaklarındaki tozdan şikayetçi

Sultangazi Cebeci Mahallesi'nde yaşayanlar, taş ocaklarından gelen tozdan şikayetçi. Toz nedeniyle evlerinde sürekli temizlik yapan, otomobillerinin üstü toz olan mahalle sakinleri, seslerini duyurmak için eylem yaptı.