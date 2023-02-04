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Sürücüsü uyuyakalan araç, fırının bahçesine uçtu

Mynet Haber

Mynet Haber

36 dakika önce

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen kazada, sürücüsü direksiyon başında uyuyakalan otomobil, geri manevra yaparak fırın işletmesinin bahçesine düştü. Kaza anı bir işyerinin güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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