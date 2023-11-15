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Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı

Mynet Haber

Mynet Haber

30 dakika önce

Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıkarak çayırlık alanda takla attı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, araçta bulunan 2’si çocuk toplamda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.

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