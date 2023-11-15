Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla attı
Mynet Haber
30 dakika önce
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Arnavutköy’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği bir otomobil yoldan çıkarak çayırlık alanda takla attı. Kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, araçta bulunan 2’si çocuk toplamda 3 kişinin yaralandığı öğrenildi.
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