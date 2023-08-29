Survivor İsmail Balaban yağlı güreşte birinci oldu! Fotoğraf çektirmek isteyen hayrana isyan etti

Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu olan pehlivan İsmail Balaban yağlı güreşlerde rakibi Enes Doğan'ı yendikten sonra soluklanmaya ihtiyaç duydu. Balaban o anlarda fotoğraf çektirmek isteyen hayranına isyan etti.