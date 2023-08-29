Survivor İsmail Balaban yağlı güreşte birinci oldu! Fotoğraf çektirmek isteyen hayrana isyan etti
Birbak Magazin
11 dakika önce
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Survivor 2021 yarışmasının şampiyonu olan pehlivan İsmail Balaban yağlı güreşlerde rakibi Enes Doğan'ı yendikten sonra soluklanmaya ihtiyaç duydu. Balaban o anlarda fotoğraf çektirmek isteyen hayranına isyan etti.
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