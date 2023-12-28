Swinger operasyonunda 30 sanığa 2 yıl 6 hapis cezası verildi
Mynet Haber
6 saat önce
YORUM YAP0
Adana merkezli 16 ilde 3 sene önce düzenlenen Swinger operasyonunda karar duruşma görüldü ve cezalar kesinleşti. 38 şahsa ‘Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek Suçundan’ hapis cezası verildi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum