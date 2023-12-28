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Swinger operasyonunda 30 sanığa 2 yıl 6 hapis cezası verildi

Mynet Haber

Mynet Haber

6 saat önce

Adana merkezli 16 ilde 3 sene önce düzenlenen Swinger operasyonunda karar duruşma görüldü ve cezalar kesinleşti. 38 şahsa ‘Bir Kimseyi Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Etmek veya Yer Temin Etmek Suçundan’ hapis cezası verildi.

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