"Tahrik edici yapan özellikler" dedi! İdeal erkek özelliklerini sıralayan kadının sözleri gündem oldu
Mynet Trend
43 dakika önce
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Sosyal medyadan paylaşım yapan bir kadın ideal erkeğin özelliklerini anlatınca kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları kadına hak verirken bazıları ise anlattıklarına katılmadığını söyleyerek tepki gösterdi.
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