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"Tahrik edici yapan özellikler" dedi! İdeal erkek özelliklerini sıralayan kadının sözleri gündem oldu

Mynet Trend

Mynet Trend

43 dakika önce

Sosyal medyadan paylaşım yapan bir kadın ideal erkeğin özelliklerini anlatınca kullanıcıların ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının bazıları kadına hak verirken bazıları ise anlattıklarına katılmadığını söyleyerek tepki gösterdi.

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