Taksi sürücüsüne kaldırım taşı ile saldırmıştı! Kendini böyle savundu: "Babam engelli, ona para göndermem lazımdı"

Antalya’da bindiği takside sürücüye kaldırım taşı ile saldırarak hayatının kabusunu yaşatan Hüseyin Ş. (21) hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan Hüseyin Ş., saldırıyı engelli babasına para göndermek için gerçekleştirdiğini öne sürdü. Taksici Mesut Dertli ise, “Duruşmada görüntüleri izleyince psikolojim tekrar bozuldu. En ağır cezayı almasını istiyorum. Sanık benden olay anında hiçbir şey talep etmedi. Direkt taşla vurdu, yanında bıçak da vardı, bıçaklayabilirdi” dedi.