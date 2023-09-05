Taksici ile kadınların kavgası şoke etti! Peş peşe tekmeler savurdu…
Mynet Haber
1 saat önce
YORUM YAP0
İstanbul’da yine taksicilerin başrolde olduğu akılalmaz bir olay daha yaşandı. Beyoğlu’nda taksici ile yabancı uyruklu iki kadın birbirine girdi. Kadınlar taksiciye peş peşe tekmeler savururken kavgayı diğer taksiciler ayırmaya çalıştı.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum