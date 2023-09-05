Taksici ile kadınların kavgası şoke etti! Peş peşe tekmeler savurdu…

İstanbul’da yine taksicilerin başrolde olduğu akılalmaz bir olay daha yaşandı. Beyoğlu’nda taksici ile yabancı uyruklu iki kadın birbirine girdi. Kadınlar taksiciye peş peşe tekmeler savururken kavgayı diğer taksiciler ayırmaya çalıştı.