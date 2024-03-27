Taksim'de aynı yerde 2. kez yakalanan dilencinin çorabından 880 TL çıktı
Mynet Haber
37 dakika önce
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Beyoğlu Taksim'de, "İzmit'te evim yandı" diyerek dilencilik yapan şahıs, yaklaşık 1 sene sonra tekrar aynı noktada dilenirken yakalandı. Yakalanan şahsın dilendiği 880 TL’yi çorabına sakladığı anlar kameralara yansıdı.
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