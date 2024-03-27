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Taksim'de aynı yerde 2. kez yakalanan dilencinin çorabından 880 TL çıktı

Mynet Haber

Mynet Haber

37 dakika önce

Beyoğlu Taksim'de, "İzmit'te evim yandı" diyerek dilencilik yapan şahıs, yaklaşık 1 sene sonra tekrar aynı noktada dilenirken yakalandı. Yakalanan şahsın dilendiği 880 TL’yi çorabına sakladığı anlar kameralara yansıdı.

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