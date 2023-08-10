Taksim'de dolar atıp görüntü çeken gruba villada operasyon: 13 gözaltı
Mynet Haber
3 saat önce
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Taksim İstiklal Caddesi'nde dolar dağıtıp sosyal medya için görüntü çekenlere yönelik düzenlenen operasyonda 13 kişi yakalandı. Villada yaşayan şüphelilerin çektikleri görüntüler sayesinde yüksek gelir elde ettiği belirtildi.
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