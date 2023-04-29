Taksim'de yarı çıplak İspanyol turist ortalığı birbirine kattı
Mynet Haber
57 dakika önce
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Taksim'de yarı çıplak halde iş yerlerine ve otellere girmeye çalışan bir İspanyol erkek ortalığı birbirine kattı. Çevredekilerden büyük tepki gören turiste, olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi.
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