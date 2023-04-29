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Taksim'de yarı çıplak İspanyol turist ortalığı birbirine kattı

Mynet Haber

Mynet Haber

57 dakika önce

Taksim'de yarı çıplak halde iş yerlerine ve otellere girmeye çalışan bir İspanyol erkek ortalığı birbirine kattı. Çevredekilerden büyük tepki gören turiste, olay yerine gelen polis ekiplerince müdahale edildi.

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