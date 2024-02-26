Taksimetreyi açmak istemeyen şoför, müşterileri araçtan indirdi

BEŞİKTAŞ'tan aldığı iki kişiyi Şişli'ye götürmek için 250 lira isteyen, ısrarlara rağmen taksimetre açmak istemeyen taksi şoförü müşterileri araçtan indirdi. Müşterilerle taksi şoförü arasındaki diyalog cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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