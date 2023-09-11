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Tam 30 kez denedi, 73 yaşında hayaline kavuştu! 'Pes etmedim, devam ettim'

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Bursa’nın İnegöl ilçesinde 73 yaşındaki Sebahattin Bozbulut, ilerleyen yaşına rağmen sürücü kursuna başvurup sınavları geçerek ehliyet sahibi oldu. Gösterdiği azimle gençlere taş çıkartan Bozbulut, ehliyetini 30. denemesinde almayı başardı.

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