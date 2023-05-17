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Tarihi camide 250 yıllık Osmanlı motifleri gün yüzüne çıkarıldı

Mynet Haber

Mynet Haber

12 dakika önce

Çorum’da Selçuklu Sultanı 3. Alaeddin Keykubat zamanında yapılan Ulu Cami'de Osmanlı kültürünü yansıtan ve yıllar önce sıvayla kapatıldığı anlaşılan motifler ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı.

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