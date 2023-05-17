Tarihi camide 250 yıllık Osmanlı motifleri gün yüzüne çıkarıldı
Mynet Haber
12 dakika önce
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Çorum’da Selçuklu Sultanı 3. Alaeddin Keykubat zamanında yapılan Ulu Cami'de Osmanlı kültürünü yansıtan ve yıllar önce sıvayla kapatıldığı anlaşılan motifler ve kalem işi bezemeler gün yüzüne çıkarıldı.
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