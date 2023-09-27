Tarlada göçmen kovalamacası dron kamerasında: 122 göçmen yakalandı

Tekirdağ’ın Saray ve Ergene ilçesinde termal kameralı İHA’nın da kullanıldığı kaçak göçmen operasyonunda 122 kaçak göçmen yakalandı. Jandarmanın operasyonu dron kamerası tarafından anbean kayıt altına alındı.