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Tarlasında tesadüfen buldu, arkadaşının yardımıyla evine taşıdı! Komşuları ona "artık milyonersin" diyor: "NASA ile irtibata geçeceğiz"

Mynet Haber

Mynet Haber

29 dakika önce

Tokat'ta yaşayan Ergin Say, geçtiğimiz yıl arkadaşıyla beraber mantar toplamaya çıktı. Say, tarlasında garip bir taş buldu. Söz konusu taşı arkadaşının yardımıyla evine taşıyan Say, göktaşı olabilme ihtimaline karşı bulduğu taşı analize gönderdi. Ancak komşuları 60 kilodan ağır olan taşın analiz sonucunu bekleyen Say'a "artık milyonersin" diyor. Vatandaşların gök taşından dolayı milyoner olarak gördüğü Say ise "Bu taş göktaşı çıkarsa NASA ile irtibata geçeceğiz." diye konuştu.

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