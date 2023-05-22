Tartıştığı genç kızı tokatlayıp yerde sürükledi! O anlar güvenlik kamerasında
Mynet Haber
17 dakika önce
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Antalya’da iş yerinin önünde kız arkadaşı olduğu tahmin edilen kişi ile tartışan bir genç, önce kıza tokat attı ardından ise saçından tutarak ittirdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
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