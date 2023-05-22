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Tartıştığı genç kızı tokatlayıp yerde sürükledi! O anlar güvenlik kamerasında

Mynet Haber

Mynet Haber

17 dakika önce

Antalya’da iş yerinin önünde kız arkadaşı olduğu tahmin edilen kişi ile tartışan bir genç, önce kıza tokat attı ardından ise saçından tutarak ittirdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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