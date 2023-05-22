Tartıştığı genç kızı tokatlayıp yerde sürükledi! O anlar güvenlik kamerasında

Antalya’da iş yerinin önünde kız arkadaşı olduğu tahmin edilen kişi ile tartışan bir genç, önce kıza tokat attı ardından ise saçından tutarak ittirdi. Yaşanan o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.