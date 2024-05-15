Tayland'da akılalmaz kaza! Panikleyen sürücünün çarptığı araç otoparktan sokağa düştü

Tayland’da bir otoparkta paniğe kapılan sürücünün çaptığı park halindeki bir araç, dördüncü kattan sokağa düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kimsenin yaralanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.