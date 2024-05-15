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Tayland'da akılalmaz kaza! Panikleyen sürücünün çarptığı araç otoparktan sokağa düştü

Mynet Haber

Mynet Haber

41 dakika önce

Tayland’da bir otoparkta paniğe kapılan sürücünün çaptığı park halindeki bir araç, dördüncü kattan sokağa düştü. O anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, kimsenin yaralanmamasıyla facianın eşiğinden dönüldü.

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