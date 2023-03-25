VİDEO

Tayvan'da Ay ile Venüs'ün buluşması Türk bayrağını andırdı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Uzakdoğu ülkesi Tayvan’da yerel saatle 19.52 sıralarında Ay ile Venüs’ün yakınlaşması amatör kameralar tarafından kaydedildi. Ay ile Venüs'ün yakınlaşarak oluşturduğu görüntü ise Türk bayrağını andırdı. Taipei Gökevi'nden yapılan açıklamada, yaşanan doğa olayının 100 sene sonra ilk kez çıplak gözle görüldüğü belirtildi. Çıplak gözle görülebilecek olan bir sonraki Venüs ve Ay buluşmasının ise 31 Mayıs 2063 senesinde yaşanacağı duyuruldu. Tayvan’da daha önce çıplak gözle görülen Ay ve Venüs yakınlaşması 1895'te yaşanmıştı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Tayvan'da Ay ile Venüs'ün buluşması Türk bayrağını andırdı 00:34

Gören telefona sarıldı! Gökyüzünde Venüs parıltısı... Vatandaşları meraklandırdı 01:55

Sahte imzalı tahliye taahhütnamesiyle evinden çıkarıldı, gözyaşları içinde yardım istedi 03:49

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı! İlk açıklama geldi 04:47

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı 01:09

'AK Parti listelerinden...' Cumhur İttifakı'na katılacaklar mı? HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu 3 önceliklerini sıralayarak duyurdu 05:23

Datça’nın ilk ve tek kadın ramazan davulcusuydu! Artık İstanbulluları sahura uyandırıyor 02:17

TBMM’nin 20 yıllık berberi vekil olmaya hazırlanıyor 01:17

Batman-Kozluk karayolunda şaşırtan görüntü! Aracının üzerine adeta kule yaptı 00:21

'Malatyalı Özlem' davul çalıp maniler söyleyerek İstanbulluları sahura uyandırıyor 03:15

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Tayvan'da Ay ile Venüs'ün buluşması Türk bayrağını andırdı

Tayvan'da Ay ile Venüs'ün buluşması Türk bayrağını andırdı

Gören telefona sarıldı! Gökyüzünde Venüs parıltısı... Vatandaşları meraklandırdı

Gören telefona sarıldı! Gökyüzünde Venüs parıltısı... Vatandaşları meraklandırdı

Sahte imzalı tahliye taahhütnamesiyle evinden çıkarıldı, gözyaşları içinde yardım istedi

Sahte imzalı tahliye taahhütnamesiyle evinden çıkarıldı, gözyaşları içinde yardım istedi

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı! İlk açıklama geldi

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı! İlk açıklama geldi

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı

Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı'na katıldı

'AK Parti listelerinden...' Cumhur İttifakı'na katılacaklar mı? HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu 3 önceliklerini sıralayarak duyurdu

'AK Parti listelerinden...' Cumhur İttifakı'na katılacaklar mı? HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu 3 önceliklerini sıralayarak duyurdu

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.