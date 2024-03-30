Tehlikeli saçtı! O anları gören telefona sarıldı

Bursa’da kamyonetinin arkasına koyduğu demirleri güvenlik tedbirlerini almadan taşıyan şoför kameraya yansıdı. Başka bir olayda ise konserve kapağı taşıyan kamyonetin arkasında giden kişi canını hiçe saydı.
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