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Tehlikeli saçtı! O anları gören telefona sarıldı

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Bursa’da kamyonetinin arkasına koyduğu demirleri güvenlik tedbirlerini almadan taşıyan şoför kameraya yansıdı. Başka bir olayda ise konserve kapağı taşıyan kamyonetin arkasında giden kişi canını hiçe saydı.

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