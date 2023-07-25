'Tek olmasını istiyorum' diyerek su altında yaptığı pankartlı evlilik teklifi şaşkına çevirdi

Yalova'da kız arkadaşı Feyza Ünal ile denizde tüplü dalış yapan Kenan Esen, hazırladığı pankartla evlilik teklifinde bulundu. Hayatında ilk kez dalış yapmanın heyecanını yaşayan Ünal, sürpriz evlilik teklifini kabul etti.