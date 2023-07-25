'Tek olmasını istiyorum' diyerek su altında yaptığı pankartlı evlilik teklifi şaşkına çevirdi
Mynet Haber
30 dakika önce
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Yalova'da kız arkadaşı Feyza Ünal ile denizde tüplü dalış yapan Kenan Esen, hazırladığı pankartla evlilik teklifinde bulundu. Hayatında ilk kez dalış yapmanın heyecanını yaşayan Ünal, sürpriz evlilik teklifini kabul etti.
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