Tekerlekli sandalyedeki hasta ve yakınları doktora saldırdı! Küfürler savurup... Hastanede korkunç anlar

Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve hastanın yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.