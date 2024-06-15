Tekerlekli sandalyedeki hasta ve yakınları doktora saldırdı! Küfürler savurup... Hastanede korkunç anlar
Mynet Haber
30 dakika önce
Sancaktepe İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tekerlekli sandalyedeki bir hasta ve hastanın yakınları küfürler savurarak doktora saldırdı. Korku dolu o anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.