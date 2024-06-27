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TEM Otoyolu'nda kamyonetten kopan lastiğin ilginç yolculuğu kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

23 dakika önce

Silivri'de TEM Otoyolu'nda bir kamyonetten kopan lastik, kilometrelerce yolculuk yaptı. Herhangi bir kazaya neden olmayan lastiğin tehlikeli yolculuğu, bir sürücü tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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