TEM Otoyolu'nda tartıştığı kamyonetliyi bariyere sürükledi
Mynet Haber
1 saat önce
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TEM Otoyolu'nda seyir halinde olan kamyon şoförü, tartıştığı iddia edilen kamyoneti sıkıştırdı. Emniyet şeridine geçerek ilerlemeye devam eden kamyonet şoförü bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar cep telefonu ile görüntülendi.
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