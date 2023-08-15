TEM'de şoke eden görüntü! Seyir halindeki aracın camından sarkıp tartıştığı sürücüye yumruk attı

TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde yol tartışması yapan magandalar, trafiği birbirine kattı. Tartıştığı sürücüye seyir halinde camdan sarkıp yumruk atan şahıs ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum