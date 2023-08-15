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TEM'de şoke eden görüntü! Seyir halindeki aracın camından sarkıp tartıştığı sürücüye yumruk attı

Mynet Haber

Mynet Haber

30 dakika önce

TEM Otoyolu Esenyurt istikametinde yol tartışması yapan magandalar, trafiği birbirine kattı. Tartıştığı sürücüye seyir halinde camdan sarkıp yumruk atan şahıs ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

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