Temizlik görevlisinden takdir toplayan davranış! ATM'nin önünde bulduğu parayı sahibine teslim etti
Mynet Haber
58 dakika önce
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Bolu'da belediyenin temizlik işçisi Beradiye Şimşek, ATM'nin önünde bulduğu bin lira parayı banka aracılığıyla sahibine teslim etti. Şimşek, "Parayı almayı düşünmedim. Zaten helal para kazanıyorum. Başkasının parasında gözüm yok" dedi.
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