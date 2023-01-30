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Temizlik görevlisinden takdir toplayan davranış! ATM'nin önünde bulduğu parayı sahibine teslim etti

Mynet Haber

Mynet Haber

58 dakika önce

Bolu'da belediyenin temizlik işçisi Beradiye Şimşek, ATM'nin önünde bulduğu bin lira parayı banka aracılığıyla sahibine teslim etti. Şimşek, "Parayı almayı düşünmedim. Zaten helal para kazanıyorum. Başkasının parasında gözüm yok" dedi.

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