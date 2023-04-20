VİDEO

Tırın çarptığı şahıs metrelerce ileri böyle savruldu

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Afyonkarahisar’da caddeden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye tır çarptı. Şahsın çarpmanın etkisi ile ayakkabılarının çıktığı ve metrelerce ileriye savrulduğu kaza anının güvenlik kamerası görüntüsü ise görenleri dehşete düşürdü.

Kanala Ait Diğer Videolar

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi 01:25

İzleyenleri adeta ekrana kilitleyen koyun kırkma işlemi 01:35

Arabalarda oluşan ezik ve göçüklerin, izlemesi keyifli onarım işlemleri 01:21

Devasa bir bahçeyi baştan aşağı tek başına değiştirip düzenleyen adam 03:01

Yeni yürümeye başlayan çocuğun gülümseten cam köprüden geçme çabası 00:34

Devasa bir kayayı balyozu ile parçalayan adam 00:34

Depremzede vatandaşların hüzünlü bayram yolculuğu: "Çocuklarımın toprağına gidiyorum" 03:42

Üsküdar'da sokak köpeğine silahlı saldırı 03:36

Tırın çarptığı şahıs metrelerce ileri böyle savruldu 00:41

"Kilit kavşak" Kırıkkale'de bayram öncesi trafik yoğunluğu başladı 00:51

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer Türkiye'ye getirildi

İzleyenleri adeta ekrana kilitleyen koyun kırkma işlemi

İzleyenleri adeta ekrana kilitleyen koyun kırkma işlemi

Arabalarda oluşan ezik ve göçüklerin, izlemesi keyifli onarım işlemleri

Arabalarda oluşan ezik ve göçüklerin, izlemesi keyifli onarım işlemleri

Devasa bir bahçeyi baştan aşağı tek başına değiştirip düzenleyen adam

Devasa bir bahçeyi baştan aşağı tek başına değiştirip düzenleyen adam

Yeni yürümeye başlayan çocuğun gülümseten cam köprüden geçme çabası

Yeni yürümeye başlayan çocuğun gülümseten cam köprüden geçme çabası

Devasa bir kayayı balyozu ile parçalayan adam

Devasa bir kayayı balyozu ile parçalayan adam

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.