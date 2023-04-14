TOGG'u gören Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çekicinin önünü kesti, renkli görüntüler oluştu
Mynet Haber
41 dakika önce
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Çorum'da seyir halindeki bir çekicinin üzerindeki TOGG'u gören Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çekiciyi durdurarak aracın kime ait olduğunu sordu. Kameraya yansıyan o anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.
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