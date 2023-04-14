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TOGG'u gören Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çekicinin önünü kesti, renkli görüntüler oluştu

Mynet Haber

Mynet Haber

41 dakika önce

Çorum'da seyir halindeki bir çekicinin üzerindeki TOGG'u gören Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, çekiciyi durdurarak aracın kime ait olduğunu sordu. Kameraya yansıyan o anlarda renkli görüntüler ortaya çıktı.

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