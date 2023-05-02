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Togg’unu Adana sıcağından korumak için bunu yaptı! Soluğu orada aldı: Camlara ve gövdesine...

Kanal Finans

Kanal Finans

33 dakika önce

Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u Adana'da satın alan bir kişi, aracını kentin sıcağından korumak için camlarına film kaplatıp, rengi de güneşten solmasın diye boya koruma filmi yaptırdı.

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