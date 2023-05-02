Togg’unu Adana sıcağından korumak için bunu yaptı! Soluğu orada aldı: Camlara ve gövdesine...
Kanal Finans
33 dakika önce
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Türkiye’nin ilk yerli ve milli otomobili Togg'u Adana'da satın alan bir kişi, aracını kentin sıcağından korumak için camlarına film kaplatıp, rengi de güneşten solmasın diye boya koruma filmi yaptırdı.
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