Trabzon'da taş ocağındaki heyelan böyle görüntülendi

Trabzon’un Maçka ilçesindeki bir taş ocağında heyelan meydana geldi. Olayda büyük panik yaşanırken, heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda taş ocağı işletmesine ait iş makineleri zarar gördü.