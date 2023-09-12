Trabzon'da taş ocağındaki heyelan böyle görüntülendi
Mynet Haber
37 dakika önce
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Trabzon’un Maçka ilçesindeki bir taş ocağında heyelan meydana geldi. Olayda büyük panik yaşanırken, heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda taş ocağı işletmesine ait iş makineleri zarar gördü.
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