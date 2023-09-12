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Trabzon'da taş ocağındaki heyelan böyle görüntülendi

Mynet Haber

Mynet Haber

37 dakika önce

Trabzon’un Maçka ilçesindeki bir taş ocağında heyelan meydana geldi. Olayda büyük panik yaşanırken, heyelan anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Ölen veya yaralananın olmadığı olayda taş ocağı işletmesine ait iş makineleri zarar gördü.

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