Trafik magandaları, kornayla uyaran sürücünün araç camını kırdı; o anlar kamerada
Mynet Haber
1 saat önce
Ankara'da Yusuf Alperen Yenice (21), trafikte korna çalarak uyarıda bulunduğu 2 kişinin saldırısına uğradı. O onları cep telefonu ile kayda alan Yenice, yumruk atarak aracının camını kıran 2 kişiden şikayetçi oldu.
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