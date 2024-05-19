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Trafik magandaları, kornayla uyaran sürücünün araç camını kırdı; o anlar kamerada

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Ankara'da Yusuf Alperen Yenice (21), trafikte korna çalarak uyarıda bulunduğu 2 kişinin saldırısına uğradı. O onları cep telefonu ile kayda alan Yenice, yumruk atarak aracının camını kıran 2 kişiden şikayetçi oldu.

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