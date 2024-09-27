Traktörüyle tarlaya Funda Arar'ın ismini yazmıştı, ikili bir araya geldi
Antalya'nın Serik ilçesinde hayranı olduğu sanatçı Funda Arar'ın adını tarlaya yazan genç, Arar ile bir araya geldi. Funda Arar, "Sosyal medyada Atakan'ın sayesinde viral olduk. Tarlası bereketli olsun" dedi.
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