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Birbak Magazin

Birbak Magazin

15 dakika önce

Traktörüyle tarlaya Funda Arar'ın ismini yazmıştı, ikili bir araya geldi

Antalya'nın Serik ilçesinde hayranı olduğu sanatçı Funda Arar'ın adını tarlaya yazan genç, Arar ile bir araya geldi. Funda Arar, "Sosyal medyada Atakan'ın sayesinde viral olduk. Tarlası bereketli olsun" dedi.

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