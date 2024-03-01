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Tüm şehir bu başkan adayını konuşuyor, adı var, kendi yok

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Balıkesir'de seçim öncesinde 'Ahmet Akın' kargaşası yaşanıyor. CHP'den Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak seçimlere giren Ahmet Akın, kendisi ile aynı adı ve soyadını taşıyan garsonluk yapan Ahmet Akın'ın bağımsız adaylığına tepki gösterdi. İşyerinden ayrılan ve bir süredir eve gitmediği öğrenilen Bağımsız Aday Ahmet Akın, herhangi bir seçim çalışması yapmazken, CHP'nin adayı olarak seçimlere giren Akın, "Bu tezgahı kurgulayanlar kazanan Ahmet Akın'ı engellemeye çalışıyorlar" dedi.

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