Tunceli’de kırmızı listedeki Arap tavşanı görüntülendi
Mynet Haber
3 saat önce
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Nesli tehlike altında olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde bulunan Arap tavşanı, Tunceli’nin Hozat ilçesinde görüntülendi. Arap tavşanı, kentte son zamanlarda sık sık görüntüleniyor.
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