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Tunceli’de kırmızı listedeki Arap tavşanı görüntülendi

Mynet Haber

Mynet Haber

3 saat önce

Nesli tehlike altında olan ve Dünya Doğa ve Doğal Kaynaklarını Koruma Birliği (IUCN) kırmızı listesinde bulunan Arap tavşanı, Tunceli’nin Hozat ilçesinde görüntülendi. Arap tavşanı, kentte son zamanlarda sık sık görüntüleniyor.

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