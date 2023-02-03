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Tünelden geçen 100 milyonuncu kişiye sürpriz hediye! Bakan Karaismailoğlu 10 dakika boyunca gelmesini bekledi ve...

Kanal Finans

Kanal Finans

38 dakika önce

Avrasya Tüneli'nden geçen 100 milyonuncu aracın sahibine süpriz hediye! Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Avrasya Tüneli Kontrol Merkezi'nde Avrasya Tüneli'nde gerçekleştirilen çalışmalara dair açıklama yaptı. Karaismailoğlu, tünelin ülke ekonomisine 6 yıllık katkısının 1,2 milyar dolara ulaştığını söyledi. Sonrasında Karaismailoğlu, 10 dakika boyunca tünelden geçen 100 milyonuncu aracın sahibini bekledi. 100 milyonuncu araca bir ay ücretsiz kullanım hakkı hediye edildi.

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