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Turizm cenneti Foça'da istila: Denize girdirtmiyorlar! Bazıları devasa boyutta, renkleri koyu mavi...

Mynet Haber

Mynet Haber

1 saat önce

Hem yerli hem de yabancı turistlerin gözde adreslerinden Foça'da tatilcilerde tedirginlik başladı. Renkleri koyu mavi, kuyrukları uzun ve bazıları korkutucu boyutlardaki denizanaları denize girilen noktaları adeta istila etti. Bölge sakinleri ilk kez bunca denizanasını gördüğünü söyleyip şaşkınlığını dile getirdi. Neredeyse yarım asırdır bölgede balık tutan Kaya Çakmak, "Bu canlılara dokunulduğunda ciltte yanma hissine neden oluyor, kaşındırıyor" deyip vatandaşlara uyarıda bulundu.

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