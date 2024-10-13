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1 saat önce

Türk araştırmacıların tespit ettiği gök cismi "asteroit" olarak tescillendi

Düzce Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM), uzay gözlem ve araştırmaları sırasında 2021 yılında tespit edilen gök cisminin "asteroit" (Güneşin çevresindeki kaya ve metal parçalarına verilen ad) olduğu belirlendi.

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