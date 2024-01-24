Türk mürettebatı taşıyan gemi Şangay açıklarında battı! "Allah'ım batıyoruz"

Çin'de 16'sı Türk 21 mürettebat taşıyan Marshall bayraklı OMEGA adlı gemi, MIRABELLA isimli gemi ile çatışma sonucu battı. Denizciler çatan gemi tarafından denizden alındı. 3. kaptan ile görüşme sağlandı, Dışişleri Bakanlığı devreye girdi.