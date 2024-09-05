VİDEO

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
Mynet Haber

Mynet Haber

35 dakika önce

Türk ve Fransız bilim insanlarının 15 yıllık çalışmasıyla otizm tedavisinde yeni aday gen keşfedildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Funda Şener ile Fransa Nice Üniversitesi’nden Prof. Dr. Minoo Rassoulzadegan'ın 2011 yılında başladığı otizm çalışmalarında yeni bir aday gen tanımlandı. 'CC2D1A' adı verilen ve Türkiye'de sadece Kayseri'deki araştırma merkezinde bulunan fare modelleri üzerinde çalışılan gen, uluslararası veri tabanına kaydedildi. Otizm için bu genin önemine vurgu yapan Şener, "Laboratuvarda yürüttüğümüz çalışmalarda otizm için yeni aday genlerden bir tanesini keşfettik. 2016 yılında Türkiye’deki otizm hastalarında bu genin farklı şekilde düzenlendiğini gösterdik" dedi.

Kanala Ait Diğer Videolar

Makedonya'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a “Tayyip abi nasıl?” sorusu 00:15

Türk ve Fransız bilim insanlarının 15 yıllık çalışmasıyla otizm tedavisinde yeni aday gen keşfedildi 08:15

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilmesine müsaade etmeyeceğiz" 06:53

İki itfaye personeli TikTok'ta viral olan sevgili akımını yaptı, ortaya komik görüntüler çıktı! Aşk yağmurunu bu kez de onlar denedi 00:32

Karısına arkadaşlık teklifi eden şahısların işyerini bastı, önce darp edildi ardından bıçaklandı 02:37

Diğer Videolar

Makedonya'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a “Tayyip abi nasıl?” sorusu

Makedonya'da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a “Tayyip abi nasıl?” sorusu

Türk ve Fransız bilim insanlarının 15 yıllık çalışmasıyla otizm tedavisinde yeni aday gen keşfedildi

Türk ve Fransız bilim insanlarının 15 yıllık çalışmasıyla otizm tedavisinde yeni aday gen keşfedildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilmesine müsaade etmeyeceğiz"

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: "İzmir Körfezi'nin kaderine terk edilmesine müsaade etmeyeceğiz"

İki itfaye personeli TikTok'ta viral olan sevgili akımını yaptı, ortaya komik görüntüler çıktı! Aşk yağmurunu bu kez de onlar denedi

İki itfaye personeli TikTok'ta viral olan sevgili akımını yaptı, ortaya komik görüntüler çıktı! Aşk yağmurunu bu kez de onlar denedi

Karısına arkadaşlık teklifi eden şahısların işyerini bastı, önce darp edildi ardından bıçaklandı

Karısına arkadaşlık teklifi eden şahısların işyerini bastı, önce darp edildi ardından bıçaklandı

Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

Türkiye tacizci börekçilerin pişkinliğini konuşuyor! Evli kadına mesaj atıp eşini dövdüler: Seni deşerim

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.