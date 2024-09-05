Türk ve Fransız bilim insanlarının 15 yıllık çalışmasıyla otizm tedavisinde yeni aday gen keşfedildi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Elif Funda Şener ile Fransa Nice Üniversitesi’nden Prof. Dr. Minoo Rassoulzadegan'ın 2011 yılında başladığı otizm çalışmalarında yeni bir aday gen tanımlandı. 'CC2D1A' adı verilen ve Türkiye'de sadece Kayseri'deki araştırma merkezinde bulunan fare modelleri üzerinde çalışılan gen, uluslararası veri tabanına kaydedildi. Otizm için bu genin önemine vurgu yapan Şener, "Laboratuvarda yürüttüğümüz çalışmalarda otizm için yeni aday genlerden bir tanesini keşfettik. 2016 yılında Türkiye’deki otizm hastalarında bu genin farklı şekilde düzenlendiğini gösterdik" dedi.