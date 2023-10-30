Türk Yıldızları'nın havadaki 100. yıla özel gösterisi kokpitten görüntülendi
Mynet Haber
53 dakika önce
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Türk Yıldızları'nın, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildikleri gösteri, kokpitte görüntülendi. Havada oluşan görsel şölen ve İstanbul manzarası bir araya gelince ortaya çıkan görüntü heyecanlandırdı.
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