VİDEO

Türk Yıldızları'nın havadaki 100. yıla özel gösterisi kokpitten görüntülendi

Mynet Haber

Mynet Haber

53 dakika önce

Türk Yıldızları'nın, İstanbul Boğazı'nda Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamaları çerçevesinde gerçekleştirildikleri gösteri, kokpitte görüntülendi. Havada oluşan görsel şölen ve İstanbul manzarası bir araya gelince ortaya çıkan görüntü heyecanlandırdı.

Kanala Ait Diğer Videolar

Kaçak elektrik kullanımını engellemek isteyen saha ekibine saldırı 00:55

12 yaşındaki Eymen'i görenler gözlerine inanamıyor! Okula giderken, evde, sokakta, her yerde... "Ben 'oğlum yeme' diyorum ama beni dinlemiyor" 03:50

Gazze'de İsrail askerlerine pusu! Hamas üyeleri tünellerden çıkarak ateşe başladı... Çatışma anları yayımlandı 00:29

Türk Yıldızları'nın havadaki 100. yıla özel gösterisi kokpitten görüntülendi 06:51

Önce evi yaktı, sonra kız kardeşini vurdu 01:40

Yer: Tekirdağ! Su ararken buldular, 5 gündür devam ediyor: Mahalleli tedirgin, çöp poşetiyle test etti 03:17

Önce evi yaktı, sonra kız kardeşini vurdu 01:40

"Komando dede" karısını yemek yapmadığı ve çamaşırlarını yıkamadığı için öldürmüş 02:06

Yer: Tekirdağ! Fay hattında su ararken gaz buldular: 5 gündür devam ediyor 02:03

Dağıstan’da yüzlerce kişi Tel Aviv’den gelen uçak nedeniyle havaalanını bastı 03:24

Okuyucu Yorumları 0 yorum

Diğer Videolar

Kaçak elektrik kullanımını engellemek isteyen saha ekibine saldırı

Kaçak elektrik kullanımını engellemek isteyen saha ekibine saldırı

12 yaşındaki Eymen'i görenler gözlerine inanamıyor! Okula giderken, evde, sokakta, her yerde... "Ben 'oğlum yeme' diyorum ama beni dinlemiyor"

12 yaşındaki Eymen'i görenler gözlerine inanamıyor! Okula giderken, evde, sokakta, her yerde... "Ben 'oğlum yeme' diyorum ama beni dinlemiyor"

Gazze'de İsrail askerlerine pusu! Hamas üyeleri tünellerden çıkarak ateşe başladı... Çatışma anları yayımlandı

Gazze'de İsrail askerlerine pusu! Hamas üyeleri tünellerden çıkarak ateşe başladı... Çatışma anları yayımlandı

Türk Yıldızları'nın havadaki 100. yıla özel gösterisi kokpitten görüntülendi

Türk Yıldızları'nın havadaki 100. yıla özel gösterisi kokpitten görüntülendi

Önce evi yaktı, sonra kız kardeşini vurdu

Önce evi yaktı, sonra kız kardeşini vurdu

Yer: Tekirdağ! Su ararken buldular, 5 gündür devam ediyor: Mahalleli tedirgin, çöp poşetiyle test etti

Yer: Tekirdağ! Su ararken buldular, 5 gündür devam ediyor: Mahalleli tedirgin, çöp poşetiyle test etti

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.