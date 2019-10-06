Türkiye'nin konuştuğu sünnet düğünündeki dansöz gözaltına alındı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir sünnet düğününde, dansözün, küçük yaştaki sünnet çocuğunun önünde, dans ettiği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı verildi.

Ayrıca görüntülerde dans eden dansözün yanı sıra videoda görünmeyen diğer 2 dansöz hakkında da gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDI



Büyük tepki toplayan görüntülerdeki dansöz 'cinsel taciz' ve 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen, ismi açıklanmayan dansözün, sünnet çocuğunun annesi T.K. ve amcası H.K. ile birlikte adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

