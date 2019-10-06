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Türkiye'nin konuştuğu sünnet düğünündeki dansöz gözaltına alındı

Buğra Coşkun Buğra Coşkun
YAŞAM  | 06.10.2019 11:56 | Son Güncelleme

İzmir'in Menderes ilçesinde, sokakta yapılan düğünde, sünnet çocuğunun önünde dans eden, sosyal medyada yer alan görüntülerdeki dansöz gözaltına alındı.

İzmir'in Menderes ilçesinde bir sünnet düğününde, dansözün, küçük yaştaki sünnet çocuğunun önünde, dans ettiği görüntülerinin sosyal medyada paylaşılmasının ardından başlatılan soruşturma dosyası hakkında gizlilik kararı verildi.

Ayrıca görüntülerde dans eden dansözün yanı sıra videoda görünmeyen diğer 2 dansöz hakkında da gözaltı kararı verildi.

GÖZALTINA ALINDI

Büyük tepki toplayan görüntülerdeki dansöz 'cinsel taciz' ve 'hayasızca hareketler' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen, ismi açıklanmayan dansözün, sünnet çocuğunun annesi T.K. ve amcası H.K. ile birlikte adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
twerk dansı sünnet düğünü Menderes

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