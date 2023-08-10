Türkiye semaları hafta sonunda meteor yağmuru ile aydınlanacak
Mynet Haber
2 saat önce
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Tanrıver, hafta sonu yaşanacak yoğun meteor (gök taşı) yağmurunun ışık kirliliğinden uzak bölgelerde izlenebileceğini belirtti.
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