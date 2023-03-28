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Türkiye’den kritik bir hamle daha! İsmail Demir duyurdu… "MARLİN’den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA’dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti"

Mynet Haber

Mynet Haber

54 dakika önce

Türkiye savunma sanayindeki başarılara bir yenisini daha ekledi. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir "MARLİN’den katı yakıtlı KUZGUN Seyir Füzesinin atışıyla bir SİDA’dan ilk defa güdümlü mühimmat atışı gerçekleşti" dedi.

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