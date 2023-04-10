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Türkiye’nin en uzun kumsalına ve kuş cennetine ev sahipliği yapan Samandağ’a binaların molozları dökülüyor

Mynet Haber

Mynet Haber

13 dakika önce

Hatay’ın Samandağ ilçesinde Türkiye’nin en uzun sahili ve kuş cennetinin bulunduğu bölgeye depremde çöken binaların enkazı dökülüyor. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cenneti, molozlardan yükselen toz bulutlarıyla griye büründü.

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