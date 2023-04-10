Türkiye’nin en uzun kumsalına ve kuş cennetine ev sahipliği yapan Samandağ’a binaların molozları dökülüyor
Mynet Haber
13 dakika önce
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Hatay’ın Samandağ ilçesinde Türkiye’nin en uzun sahili ve kuş cennetinin bulunduğu bölgeye depremde çöken binaların enkazı dökülüyor. Yüzlerce kuş türüne ev sahipliği yapan kuş cenneti, molozlardan yükselen toz bulutlarıyla griye büründü.
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