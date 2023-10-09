Türkiye'nin konuştuğu davada gerginlik çıktı! Mahkeme önünde ilginç sözler: 'Çocuğumu 6 yaşında kursa verdik, sonra gelinlik giydirdik'

Türkiye'nin günlerce konuştuğu davada yeni bir gelişme yaşandı. 6 yaşındaki H.K.G.'nin evlendirilmesiyle ilgili davada baba Yusuf Ziya Gümüşel'in yeni avukatının savunma için süre talep etmesi gerekçesiyle duruşma 23 Ekim'e ertelendi. Duruşması sonrasında ise gerginlik yaşandı. Mahkeme önünde UCİM'den yapılan açıklama sırasında bir kişi açıklamayı bölerek "Benim çocuğumu 6 yaşındayken Kur'an kursuna verdik, Kur'an'ı geçtiği için gelinlik giydirdik. Bu bilinen ve yapılan bir şeydir" diye konuştu.